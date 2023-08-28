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'PFIZER VP WARNING DEADLIER VAX ARE COMING!
EARTH SHAKING NEWS
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835 views • 08/28/2023

WHY IS THIS PFIZER VP WARNING YOU AND I NOW? BECAUSE IT'S TOO LATE TO DO ANYTHING ABOUT THE MASS SLAUGHTER OF HUMANITY WITH DEADLY VACCINES... THE AVERAGE PERSON IS OBSESSED WITH ENTERTAINMENT SO HE OR SHE WILL NEVER SEE THEIR DEATH COMING. THE DIDN'T DO REAL RESEARCH AND BLINDLY BELEVE THE SATANIC LIES OF THESE POSSESSED DEMONIC PEOPLE. THE ONLY WILL HUMANITY CAN DO NOW IS PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE INSANE ELITE CONTROL ALL POLITICIANS, THE MEGA PREACHERS, CORPORATE LEADERS, THE CIA MEDIA AND THE TRANNY EDUCATIONAL SYSTEM. WHEN THE STOCK MARKET FLIPS THE OCCULT ELITE WILL TOTALLY CONTROL ALL YOUR MATERIAL POSSESSIONS...WAKEUP! 

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