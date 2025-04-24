BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
SÍMBOLOS DE UM CÉU ALIENÍGENA - EPISÓDIO 3: O Cometa Elétrico
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
7 views • 4 months ago

O terceiro episódio de Símbolos de um Alienígena, investiga a ciência dos cometas com foco no comportamento elétrico do sol na criação cometa, e as maiores implicações cósmicas destes resultados. Através do uso de graficos, fotografias, e uma pontuação instrumental temperamental, os cineastas dramatizam seu estudo, contrastando vistas existentes de longa data da ciência contra a teoria elétrica mais recente.

Enquanto a crença científica padrão até à data atual tem apoiado uma hipótese "bola de neve suja" que os cometas são feitos principalmente de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e poeira primordial proveniente de poeira solar, conhecida como a Nuvem de Oort, a maior parte do filme faz o caso para novas evidências apoiando um modelo elétrico de cometas.

A teoria postula que os cometas elétricos são criados por detritos deixados para trás pela poderosa atividade elétrica durante uma fase inicial de desenvolvimento do sistema solar. Teóricos elétricos acreditam que cometas nasceram de "uma época bem mais recente de instabilidade e violência planetária" que se acreditava anteriormente, uma possibilidade que não só desafia a compreensão atual de cometas, mas uma compreensão do universo maior em geral.

Argumentando a favor do modelo elétrico, o filme examina diversas variáveis ​​que diferenciam as duas teorias. A partir da composição mineral dos cometas para o papel do calor na projeção cometa, a função de água na iluminação cometa, eo impressionante quantidade de informação que pode ser adquirida a partir do estudo das caudas dos cometas, não há falta de material para considerar apoiar.

Um número de cometas notáveis ​​e eventos de cometas também são revistas, pondo em causa o que esses eventos podem oferecer como introspecções sobre a natureza dos cometas.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
