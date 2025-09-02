Строительство Храма Божьего Дома в Иерусалиме. Протокол школы Лиланда Джонса от 17 августа 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1d1N0HOdVSoiWKlygQMJKFPebapsK581W/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1ZBH6e6qfDCLZfQI3IqHAHZgwzGSP4_Pu/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1nNGhZd3bFQAMZdqCa5i9ON7pPJrfmMxv/view?usp=sharing
Ориг. англ. https://docs.google.com/document/d/1I2z8D0F6cYN3olrZDeQpROiFve5XNEHF/edit
Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/16hnk4fmqfkoX00-_jeuBFYDdrJAE4krC/view?usp=sharing
Фрагменты:
“Агг 1:1 Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: 2 так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не пришло ещё время, не время строить дом Господень». 3 И было слово Господне через Аггея пророка: 4 а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? 5 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 6 Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьёте, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 7 Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
В переводе Септуагинты “обратите сердце ваше на пути ваши” переведено иначе:
Агг 1:5 ABP А теперь, так говорит Господь всемогущий, Расположите/Установите ваши сердца для ваших путей!.. 7 так говорит Господь всемогущий, Утвердите ваши сердца для ваших путей! https://biblehub.com/interlinear/apostolic/haggai/1.htm
Агг 1:8 ABP Взойдите на гору и рубите деревья! И стройте дом. И Я буду благоволить к нему, и Я прославлюсь, сказал Господь. 9. Вы ожидали много, а стало мало; и это было принесено в дом, и Я развеял это. Из-за этого, так говорит Господь всемогущий, из-за того, что мой дом пуст, а вы [2 стремитесь 1 каждый] в свой собственный дом.
https://biblehub.com/interlinear/apostolic/haggai/1.htm
В Аггее 1:9 мы видим, что каждый занят тем, чтобы строить свой собственный дом, а не дом Яхве. Это похоже на то, о чём говорится в 12й главе Евангелия от Луки.
Лк 12:15 ... смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17 и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне собрать плодов моих». 18 И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, 19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись».
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
