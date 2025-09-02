Строительство Храма Божьего Дома в Иерусалиме. Протокол школы Лиланда Джонса от 17 августа 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1d1N0HOdVSoiWKlygQMJKFPebapsK581W/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1ZBH6e6qfDCLZfQI3IqHAHZgwzGSP4_Pu/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1nNGhZd3bFQAMZdqCa5i9ON7pPJrfmMxv/view?usp=sharing





Ориг. англ. https://docs.google.com/document/d/1I2z8D0F6cYN3olrZDeQpROiFve5XNEHF/edit





Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/16hnk4fmqfkoX00-_jeuBFYDdrJAE4krC/view?usp=sharing





Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh





Фрагменты:

“Агг 1:1 Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: 2 так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не пришло ещё время, не время строить дом Господень». 3 И было слово Господне через Аггея пророка: 4 а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? 5 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 6 Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьёте, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 7 Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.





В переводе Септуагинты “обратите сердце ваше на пути ваши” переведено иначе:

Агг 1:5 ABP А теперь, так говорит Господь всемогущий, Расположите/Установите ваши сердца для ваших путей!.. 7 так говорит Господь всемогущий, Утвердите ваши сердца для ваших путей! https://biblehub.com/interlinear/apostolic/haggai/1.htm





Агг 1:8 ABP Взойдите на гору и рубите деревья! И стройте дом. И Я буду благоволить к нему, и Я прославлюсь, сказал Господь. 9. Вы ожидали много, а стало мало; и это было принесено в дом, и Я развеял это. Из-за этого, так говорит Господь всемогущий, из-за того, что мой дом пуст, а вы [2 стремитесь 1 каждый] в свой собственный дом.

https://biblehub.com/interlinear/apostolic/haggai/1.htm





В Аггее 1:9 мы видим, что каждый занят тем, чтобы строить свой собственный дом, а не дом Яхве. Это похоже на то, о чём говорится в 12й главе Евангелия от Луки.





Лк 12:15 ... смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17 и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне собрать плодов моих». 18 И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, 19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись».





Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/



