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'HISTORY IS BEGINNING TO REPEAT BECAUSE HUMANITY DIDN'T WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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123 views • 12/05/2023

HISTORY WILL REPEAT IF HUMANITY DOESN'T REPEAT THE MISTAKES OF THE PAST. HUMANITY HASN'T LEARNED AND THE SATANIC ELITE ARE MURDERING COUNTLESS HUMANS THROUGH COLD WARS AND THE DEADLY BIO COVID VACCINES RIGHT NOW. IT'S INSANE THE DAMN SPORTS ARENAS ARE PACKED AS WELL ASS OTHE ENTERTAINMENT VENUES. THE AVERAGE PERSON HAS BEEN PUT TO SLEEP AND HAS NO IDEA THE SHEER HELL THAT WILL HAPPEN THIS WINTER. THESE MORONS ARE WALKING RIT INTO THEIR OWN DEATH CHAMBERS AND THEY DON'T EVEN KNOW IT! YOU BETTER REALIZE WHEN WATCHING THIS SHOCKING VIDEO THE FEMA DEATH CAMPS ARE READY AND THE NAZI'S ARE ALREADY HERE TO MURDER ONCE AGAIN. THE CHINESE ARE ALREADY HERE AND WHEN THE WORLD IS GIVEN AMERICA WILLBE LOCKED DOWN AND KILLING MACHINE WILL COMMENCE. YOU BETTER HAVE FUNS AND AND IF YOU DON'T WANT TO BE DRAGGED OFF TO A FEMA KILLING CAMP...WAKEUP OR BE MURDERED...

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