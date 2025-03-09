139 Audycja radiowa nadawana w częstotliwości 432Hz

+++Efekty detoxu wątroby+++

+++Wpływ rezonansu Schumanna na nas+++

God bless the USA : https://youtu.be/hg-Y4v9lnR8?si=nA9oG8Yd-_yKypq4

Kontakt na maila:

[email protected]

[email protected]

Chciałbym podziękować wszystkim widzom i słuchaczom, którzy wspierają moją twórczość. Dzięki Waszemu wsparciu kanał będzie mógł się rozwijać.





Konto bankowe Revolut





Frank Kozłowski





FR76 2823 3000 0182 7741 2543 825





REVOFRP2





Przeznaczenie





Radiowizjevisionen





https://www.patreon.com/FrankKozlowski/shop





Nasze playlisty :

Wizje/Visionen 2Q22 , 2Q23, 2024,2Q25, 432Hz , Balcony Music TOP 50

https://open.spotify.com/playlist/49sGGjoAVLVM4McGBYB9ox?si=AzYsb0-BTxesglKJFAia4Q

https://open.spotify.com/playlist/60aINVeKNpJUjIdpqE0UA1?si=8e8ef81e8ca84476

https://open.spotify.com/playlist/2of2tx7i5RcrPpNLH0wIsn?si=e46440837eac49fc

https://open.spotify.com/playlist/3xbxxwyxAAj1CJYsLeA5qA?si=c5d52d7b92aa4475

https://open.spotify.com/playlist/11213aDZLFdhTdV5pVCGcL?si=e4b2f0ca9dbd45a5

https://open.spotify.com/playlist/49sGGjoAVLVM4McGBYB9ox?si=xHUyFh-bQ_C287hsrpH4BA