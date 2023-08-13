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'FBI CHIEF TED GUNNERSON EXPOSES THE ELITE!
EARTH SHAKING NEWS
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79 views • 08/13/2023

TED WAS A REAL HERO AND SADLY HE PAID FOR IT WITH HIS LIFE. THIS PROVES IF ONE THREATENS THE ELITE WITH REAL TRUTH HE OR SHE WILL BE MURDERED AT SOME POINT IN TIME. WE MUST REMEMBER THIS IS SATANS WORLD AND HE USES THE MENTALLY ILL ELITE TO DO HIS DIRTY WORK. I TRULY HATE THIS WORLD BECAUSE ONE WILL NEVER GET AHEAD PLAYING BY SATANS CORRUPT LAWS. THIS CORRUPT WORLD HAS ALWAYS BEEN EVIL AS HELL. FROM THE GARDEN OF EDEN UNTIL NOW SHEER EVIL HAS ALWAYS CONTROLLED HUMAN INTERACTION. IT WILL BE A BEAUTIFUL MOMENT WHEN MY WIFE AND I LEAVE THIS INSANE PLANET. HOPEFULLY, WE'LL BE LUCKY ENOUGH TO BE RAPTURED IN THE UNCERTAIN DAYS NOW BEFORE US. IF YOU THINK THE WORLD IS EVIL NOW YOU HAVEN'T SEEN ANYTHING YET. AS WE PROGRESS FURTHER INTO THE TRIBULATION THE SLAUGHTER OF HUMAN BEING WILL BECOME EVER MORE INTENSE. BETTER PROP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. SATAN KNOWS HIS TIME IS SHORT AND WILL NOW MURDER AS MANY HUMAN BEINGS AS HE CAN FROM HERE ON. WAKEUP!

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