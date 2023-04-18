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PAGAN HOLLYWOOD ADMITS WORSHIPPING SATAN!
EARTH SHAKING NEWS
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113 views • 04/18/2023

ALL ONE HAS TO DO IS LIKE AT A FEW HOLLYWOOD MOVIES AN SATANIC IMAGES ARE INJECTED INTO THEM IN ONE WAY OR ANOTHER. HELLYWOOD WAS FOUNDED UPON PAGANISM. FROM ITS CONCEPTION, HOLLYWOOD SCANDALS HAVE ALWAYS SURFACED. PERVERTED SEX, RAPE, ROBBERY AND MURDER HAS ALWAYS SURROUNDED HOLLYWOOD. IF YOUR DESIRE IS TO BE RICH AND FAMOUS YOU HAVE TO SELL YOUR SOUL TO SATAN. THE LIST OF SUICIDES IN THE HISTORY OF HOLLYWOOD IS INSANE. STAY AWAY FROM THIS DEN OF SNAKES. WAKEUP! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

 WARNING! CONCERNING MY OLDER VIDEOS...COMMY YOUTUBE HAS CENSORED THE SOUND! I'LL TRY AND RTORE THE SOUND IF I CAN VEVEN FIND THEM. IF YOU'RE ON YOUTUBE YOU'RE NUTS! THEY'RE A BUNCH OF EVIL BASTARDS...

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