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GAY AGENDA DESTROYING THE WORLD NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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165 views • 03/25/2023

THE GAY AGENDA HAS WRECKED HUMANITY. I KNOW ITS BEEN AROUND SINCE THE FALL OF ADAM AND EVE. HOWEVER, IT DOESN'T MEAN ALMIGHTY GOD CONDONES IT. HE POINTED OUT IN ROMANS 1:26-27 THAT ITS A SIN. NOW HUMANITY HAS EVERYTHING EXECT WHAT ALMIGHTY GOD INTENDED FOR THE HUAN RACE. HE MADE ADAM AND EVE NOT ADAM AND STEVE. IF THIS ANTI HUMAN MOVEMENT DID REAL RESEARCH HE OR SHE WOULD QUICKLY DISCOVER THE INDIVIDUAL CANNOT NATURALLY PROCREATE WITHOUT THE SPERM OF A MAN AND THE EGGS OF A WOMAN. WE TRULY LIVE IN A FREAK SHOW! I CAN ONLY IMAGINE WHAT IS WAS LIKE AT THE TOWER OF BABEL AND SODOM. LIKE THE BIBLE DECLARES; THERE'S NOTHING NEW UNDER THE SUN. THAT BEING SAID, THE WORLD IS NOW PREPARED FOR THE WORST DESTRUCTION THAT EVER WAS OR WILLBE. IT'S TIME BELIEVERS LOOK UP BECAUSE THE END OF THE AGE AND HUMANITY IS FACING UTTER DESTRUCTION NOW. REPENT OR PERISH...

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politicsaliensreligiondeadend timesfalse flagsbiblical prophecy
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