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'THE CLINTONS EVIL CRIMES EXPOSED HERE!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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90 views • 12/02/2023

THE CLINTONS ARE DEMENTED LES THAN HUMAN MONSTERS. ANYONE WHO GETS IN THEIR WAY THEY WILL HAVE THEM SUICIDED ONE WAY OR ANOTHER. THE AVERAGE PERSON DOESN'T DO REAL RESEARCH AND HAS NO IDEA HOW THE SATANIC WORLD REALLY WORKS! THE CIA MAINSTREAM MEDIA IS FULL OF SHIT. IT HAS NEVER TOLD THE PURE TRUTH AND IGNORES CRITICAL NEWS THAT WOULF HELP KEEP AMERICANS SAFE. THE INSANE CLINTONS ARE BLOOD DRINKING CHILD SACRIFICERS AND NEED TO BE SILENCED ONCE AND FOR ALL. THEIR DEALY BODY COUNT STILL HAPPENS SO THEY CAN CONCEAL THE VICIOUS EVIL. HILLARY IS A 6* EVIL WITCH AND BILLY BOY IS A SEXUAL ADDICT. YOU BETTER WAKEUP! HUMANITY HAS ENTERED THE MOST DANGEROUS TIME IN OUR HISTORY. VIEWER WARNING WHEN WATCHING THIS SHOCKING VIDEO...

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