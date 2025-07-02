Ma Pochiya Eid De Chan Kolo 🌙 | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Jamia Saeedia Darul Quran

Ma Pochiya Eid De Chan Kolo 🌙 | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Jamia Saeedia Darul Quran https://jamiasaeediadarulquran.com/ https://darulquranalsaeedia.com/ 📝 Description: "Ma Pochiya Eid De Chan Kolo" aik pyari aur jazbaati Naat hai jo Eid ke chand se apne Aaqa ﷺ ki yaad aur mulaqat ki khwahish ka izhar karti hai. Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki dil ko chu lenay wali awaaz mein yeh kalam har dil mein ishq-e-Rasool ﷺ ka jazba barhata hai. Suniye, mehsoos kijiye aur apne doston ke sath is jazbaati kalam ko share kijiye.

📿 Naat Khwan: Muhammad Irfan Zafar Qadri 📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran 📞 Rabta: +92 323 0717702

Keywords naat sharif 2025irfan zafar qadrima pochiya eid de chan koloeid naateid special naat

