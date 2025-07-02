BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Ma Pochiya Eid De Chan Kolo 🌙 | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Jamia Saeedia Darul Quran
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • 2 months ago

Ma Pochiya Eid De Chan Kolo 🌙 | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Jamia Saeedia Darul Quran

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

"Ma Pochiya Eid De Chan Kolo" aik pyari aur jazbaati Naat hai jo Eid ke chand se apne Aaqa ﷺ ki yaad aur mulaqat ki khwahish ka izhar karti hai.

Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki dil ko chu lenay wali awaaz mein yeh kalam har dil mein ishq-e-Rasool ﷺ ka jazba barhata hai.

Suniye, mehsoos kijiye aur apne doston ke sath is jazbaati kalam ko share kijiye.


📿 Naat Khwan: Muhammad Irfan Zafar Qadri

📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#MaPochiyaEidDeChanKolo #EidNaat #MuhammadIrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #EidSpecial2025 #NabiPak ﷺ #IshqERasool #MadinaKiYaad #punjabinaat

Keywords
naat sharif 2025irfan zafar qadrima pochiya eid de chan koloeid naateid special naat
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy