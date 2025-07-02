© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ma Pochiya Eid De Chan Kolo 🌙 | Naat Sharif | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Jamia Saeedia Darul Quran
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
"Ma Pochiya Eid De Chan Kolo" aik pyari aur jazbaati Naat hai jo Eid ke chand se apne Aaqa ﷺ ki yaad aur mulaqat ki khwahish ka izhar karti hai.
Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki dil ko chu lenay wali awaaz mein yeh kalam har dil mein ishq-e-Rasool ﷺ ka jazba barhata hai.
Suniye, mehsoos kijiye aur apne doston ke sath is jazbaati kalam ko share kijiye.
📿 Naat Khwan: Muhammad Irfan Zafar Qadri
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#MaPochiyaEidDeChanKolo #EidNaat #MuhammadIrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #EidSpecial2025 #NabiPak ﷺ #IshqERasool #MadinaKiYaad #punjabinaat