観ておいた方が良いことX ～ Japanese politicians and celebrities too.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
漸く日本でもディディについて報道がなされました。この件は今後、日本にも波及することになるでしょう。日本の政治家 芸能人達も
今何が起きていますか？ハリケーン「ミルトン」10,10
https://x.com/Prolotario1/status/1844150101872345607?s=03
フロリダ州保安官 "性犯罪者はハリケーンの避難所に入れず郡刑務所に送られるべき"
https://x.com/FLVoiceNews/status/1844037471216291923
https://flvoicenews.com/florida-sheriff-sexual-predators-arent-allowed-at-hurricane-shelter-should-go-to-the-county-jail/
ディディの大邸宅内や隠しトンネル内でFBIが発見したもの
https://x.com/yamatogokorous/status/1843816032299036954?s=03
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
元AKB48 板野友美「子どもがいる親はサウンドオブフリーダムを観るべき。今、世界では人身売買のマーケットが過去最大に拡大し、何百万人もの子ども達が被害に遭っています。日本国内でも、多くの子ども達が行方不明になっています。
https://x.com/newssharing1/status/1841052958357852191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841052958357852191%7Ctwgr%5Eafce90886642d993bcd20a832fdcfedd820753df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnewssharing.net%2Fitanotomomi
WE'RE RELEASING THE LIST, BABY!
https://x.com/PapiTrumpo/status/1843392747937710466
CIA契約社員が午前5時に子供を移動させているところを非難される
https://x.com/realmuckraker/status/1842313786390393305
FBI、ヒラリー・クリントンが「フリーク・オフ」パーティーで子供を殺害する様子を映したディディのテープ押収
https://x.com/tpvsean/status/1841849232547836271
ロザンヌ「彼らが赤ん坊を食べるのを知ってるか？ デタラメじゃない、本当だ」
https://x.com/mT33comakoto/status/1839464659038224451?s=03
バーバラ・マルクス・ハバードは「私たちが食べるのは赤ちゃんです」と言いました。
https://x.com/JimmyFalk_55/status/1839818247056564368?s=03
権力好きな上位者に共通していたものがあばかれる / マドモアゼル愛 氏
♯松本人志 ♯ジャニーズ ♯アミューズ ♯逮捕 or 結婚報道