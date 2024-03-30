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ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΩ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΣΑΡΚΙΟ ΜΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ BARCODE 666 ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΩ ΑΥΡΙΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ;... ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ ΧΑΝΩ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟ «ΨΥΓΕΙΟ» ΤΗΣ ΠΑΓΩΜΕΝΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . https://ugetube.com/watch/ZCaTJawZwGmNzDy , https://rumble.com/v4mj60z-sorry...-freevolition.gr.html .
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΙΠΕ: "ΜΗΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΤΣΙ... ΟΤΑΝ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ, ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ..." ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΩ ΔΗΜΟΣΙΑ: ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΞΑΦΝΙΚΑ;;; 20 – 30 ΜΕΡΕΣ ΕΜΕΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΧΑΣΑ 20 ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΜΑΖΙ… ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙΣ; ΘΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΕΡΟΦΑΓΙΑ; Ή ΘΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΣΑΝ ΤΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ… ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΒΩ ΚΑΙ ΣΤΟ EMAIL MOY [email protected] ΘΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ.
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ... ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΠΕΙΡΗ, ΑΜΕΤΡΗ, ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ, ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΤΡΗ, ΑΠΕΙΡΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΤΟ 666 ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΩΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v4ox4x8-state-of-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/0791bffa-4aea-4ed1-819e-949f22ec7978 , https://ugetube.com/watch/vI4yrfoFvdQEN22 . (Γιατί ΘΕΛΟΥΜΕ να είμαστε αμνήμονες ειδικά σε σε ζητήματα ορθοδόξου πίστεως; Για να αποσείσουμε τις ευθύνες μας νομίζοντας ότι έτσι θα αποφύγουμε την αιώνια κόλαση;).