Глобальный кризис. Кто для нас Пророк Мухаммад ﷺ? |Часть-1

Предвестники последних дней, о которых говорил Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сбываются. Сколько лет осталось до Судного дня? Судный день — это воля Аллаха или результат нашего выбора? Чего мы ждём? Почему бездействуем? Мусульманскую умму раздирают нетерпимость, разногласия и споры. О чём спорят мусульмане на краю гибели от климатических катастроф? Можно ли считать себя мусульманином, не выполняя заветы Пророка, мир ему?
Вся правда об Умаре ибн аль-Хаттабе и о тех, кто за ним стоял. Неприкрытые факты о формировании и изменении Корана. Как создавались хадисы. Подмены и искажения в Исламе. Кто навязал мусульманам чуждые Исламу обряды и убеждения, которые бездумно исполняются по сей день? Как совершал хадж Пророк Мухаммад, мир ему? Какая главная подмена в ритуале хаджа?
Лишение свободы женщин. Демонстративные казни. Как должен выглядеть истинный мусульманин?
Ответственность уммы в Последние времена. Кто такие чуждые, и какова их миссия? Сокрытие Махди. Что выберет умма: выполнить завет Пророка и построить Созидательное общество или бездействовать и дать погибнуть всему человечеству? Проявление Махди — результат выбора человечества в построении Созидательного общества.
💠 Подключайся 10 декабря 2022 года к трансляции Международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас Пророк Мухаммад ﷺ?»:
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🌍 Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» с переводом на 150 языков: https://creativesociety.com/ru/global...
🌍 Передача с участием И. М. Данилова «Ответственность последних»:
• Видео
🌍 Международный проект «Созидательное общество»: https://creativesociety.com/ru
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