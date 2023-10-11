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'THE FINANCIAL NUSE IS TIGHTENING! WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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98 views • 10/11/2023

WHILE ABSENT MINDED AMERICANS ARE WATCHING FOOTBALL, BASEBALL, NASCAR AND OTHER BRAINDEAD ENTERTAINMENT THE WORLD IS ON FIRE AND THE MIDDLE CLASS CONTINUES TO BE DESTROYED FINANCIALLY. I KNEW AMERICANS WERE INSANE BUT THIS IS STUPID TO SAY THE LEAST. THEY THINK BECAUSE THE EVIL FADS KEEP PUMPING WORTHLESS MONEY INTO THE CON MARKET NOTHING IS GOING TO HAPPEN. IN 1933 THOSE AMERICANS DID THE EXACPT THING. WHEN THOSE OF YOU FIND YOURSELF SLEEPING IN THE BITTER COLD THIS WINTER DON'T SAY YOU WERE NOT WARNED. YOU HAVE ONLY YOURSELF TO BLAME WHEN YOU'RE SLEEPING IN A TENT WITH NO FOOD OR WATER. WAKEUP NOW OR PAY THE PRICE DAMIT...

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