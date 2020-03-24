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ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ 24-3-2023 ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 13-7-2022 https://ugetube.com/embed/trl4RoS5V6KP7Un , https://rumble.com/v2etey2-antichrist-genocidal-dictator-mitsotakis-kill-children-at-schools-gov.gr.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/411753_sok-mitera-brike-trihes-skoypidia-kai-petres-sto-gala-poy-dinetai-se-paidia-sta . Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας “Μανδρέκας Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.” ΣΤΙΣ 13 -7- 2022 https://cibum.gr/nea/epixeiriseis/anaklithike-i-adeia-toy-ergostasioy-mandrekas-e-sia-e-e , https://cibum.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΔΕΙΑΣ-ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ.pdf .
ΑΡΑΓΕ ΠΗΡΑΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΜΠΙΖΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΑΛΑ, ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ;
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ;;; ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;;;
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ 300 ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ 2020 ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΑΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥΣ...
Ο ΘΕΟΣ "ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ (ΓΕΝ. 1, 27)" ΑΛΛΑ ΟΙ ΞΕΒΡΑΚΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΟΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΙΑ, ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΑΡΤΙΑ… https://rumble.com/v2eqopo-satan-tv-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/bec45c41-a55f-4ff6-be49-eec0cb6b7879 , https://ugetube.com/watch/MxcAezgximTIk7V .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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