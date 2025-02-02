BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Estonia: Inga bevis
Fritjof Persson
Fritjof Persson
14 views • 7 months ago


------- Forwarded Message -------
From: jamesneal.4444 <[email protected]>
Date: On Thursday, November 30th, 2023 at 00:43
Subject: Fritjof/M/S Estonia
To: Fritjof Persson

Käre Fritjof,

Jag har följt Dina senaste videoklipp där Du berör Håkan Bergmarks vara eller icke vara angående dennes dykning på M/S Estonia.

Det jag kommer att nämna i detta e-mejl faller under COSMIC Top Secret, akronym av Control of Secret Material in an International Command, en av de högsta hemlighetsklassificeringarna som existerar inom NATO.

Genom att avslöja och förmedla den information jag tänkt förmedla, begår jag i princip ett "brott". Men eftersom jag bor avlägset någonstans i Karibien och världen ser ut som den gör, där jag anser att rättsstaten de facto har upphört givet det faktum att stater och mellanstatliga organisationer har tillåtelse att mörda människor på löpande band utan efterdyningar, så ser jag det som en plikt att förmedla denna information till Dig.

M/S Estonia var inget annat än en övning - ingen människa dog ombord M/S Estonia. Jag arbetade själv för MUST vid tiden för tillfället.

M/S Estonia var en del av NATO-övningen som gick under namnet COOPERATIVE VENTURE som började den 28e september och pågick till 7e oktober i vilket Sverige, Belgien, Kanada, Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Storbritannien, USA, Litauen, Polen och Ryssland samarbetade, dess militärer, militära underrättelsetjänster och NATOs, främst SNMG1. Detta var den största koordinerade maritima övningen i världshistorien.

Efterdyningen av det massmediala tryck av detta var att man etablerade ett nytt legalt ramverk inom den maritima världen. Detta ledde till mer sjösäkerhet, vilket var viktigt när de forna öststaterna skulle införlivas i det nya ekonomiska och politiska blocket EU.

Underrättelsetjänsterna och massmedierna använder M/S Estonia och andra PSYOP-attacker i avledningssyfte samt att sätta skräck i medborgarna så att man föra in nya politiska lösningar.

Har Du några frågor är jag villig att svara på dessa.


Mvh,
"James Neal"

