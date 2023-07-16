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TRANSGENDER AGENDA EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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62 views • 07/16/2023

SATAN COMES TO KILL, STEAL & DESTROY. ALL MIGHTY GOD DESTROYED THIS TYPE OF PERVERSION AT SODEM & GOMORRAH AND THE TOWER OF BABEL. THIS IS ALSO WHAT BROUGHT ON THE GREAT FLOOD IN ANCIENT TIMES. IF THESE MENTALLY ILL PEOPLE THINK THEY CAN GET AWAY WITH IS THEY'RE FOOLS. THE LAWS OF THE CREATOR DEMAND KARMA OR WHAT ONE SOWS SO SHALL HE OR SHE REAP BE PAID IN FULL. WE LIVE IN AN END TIME DECEPTION WHERE FOR A SHORT TIME HUMANITY WILL GET AWAY WITH THEIR PERVERSIONS. IN THE END THESE LOST PEOPLE WILL PAY FOR THEIR SLAUGHTER OF CHILDREN. NOW SEXUAL DISEASES ARE BEGINNING TO EXPLODE IN THE WORLD. THIS WILL EVENTUALLY WIPE OUT THE TRANS HOME POPULATION. DOESN'T BELIEVE ME WAIT AND SEE WHAT'S COMING...WAKEUP!

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