Verano; ¡La Temporada Ideal para Desintoxicar Metales Pesados!
Nutriólogo Hugo Robin
Nutriólogo Hugo Robin
6 views • 2 months ago

En verano 🌞, las altas temperaturas sirven para ayudarnos a desintoxicar del cuerpo aquellas toxinas y contaminantes que se almacenan en grasa.

Particularmente, como profesional de salud te puedo decir que el verano es una excelente oportunidad para desintoxicarnos de...

✔️ Metales Pesados

✔️ Microplásticos

✔️ Toxinas del campo (pesticidas, herbicidas) ☠️


Acompañane en el siguiente video en donde entro a detalle de las herramientas y cuidados que puedes aplicar para que tu desintoxicación verdaderamente sea efectiva.

~~~~

Para mayores informes sobre nuestro suplemento de Chlorella Taiwanesa, visita el siguiente enlace: https://bit.ly/43JI3cO 👈

~~~~

Nuestros medios:

Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈

Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/

Blog: https://despertandosalud.com/

Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈


Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin

Keywords
metales pesadoshugo robindespertando saludveranosudar
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
