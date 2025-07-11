Verano; ¡La Temporada Ideal para Desintoxicar Metales Pesados!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En verano 🌞, las altas temperaturas sirven para ayudarnos a desintoxicar del cuerpo aquellas toxinas y contaminantes que se almacenan en grasa.
Particularmente, como profesional de salud te puedo decir que el verano es una excelente oportunidad para desintoxicarnos de...
✔️ Metales Pesados
✔️ Microplásticos
✔️ Toxinas del campo (pesticidas, herbicidas) ☠️
Acompañane en el siguiente video en donde entro a detalle de las herramientas y cuidados que puedes aplicar para que tu desintoxicación verdaderamente sea efectiva.
~~~~
Para mayores informes sobre nuestro suplemento de Chlorella Taiwanesa, visita el siguiente enlace: https://bit.ly/43JI3cO 👈
~~~~
Nuestros medios:
Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈
Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/
Blog: https://despertandosalud.com/
Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈
Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin