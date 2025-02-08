Trudeau Says Trump's 51st State Threat "Is A Real Thing" | Maverick News

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Maverick News Live Top Stories with Rick Walker:
* Trudeau's Economic Summit - Response to TrumpTariff Threat
* USAID Fallout
* Carney Craziness! - Liberal Leadership Smear Campaign
Support Maverick News:
Donate to keep free speech alive at freedomreporters.com or maverickdonations.com.
#MaverickNews #RickWalker #Ukraine #Trudeau #MaxMovie #TopNews #BreakingNews