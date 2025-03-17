BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

#140 Audycja radiowa nadawana w częstotliwości 432Hz
Delta musique
Delta musique
51 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
100 views • 6 months ago

+++Bariera krew-mózg+++

+++Synchronizacja+++

Kontakt na maila:

[email protected]

[email protected]

Chciałbym podziękować wszystkim widzom i słuchaczom, którzy wspierają moją twórczość. Dzięki Waszemu wsparciu kanał będzie mógł się rozwijać.


Konto bankowe Revolut


Frank Kozłowski


FR76 2823 3000 0182 7741 2543 825


REVOFRP2


Przeznaczenie


Radiowizjevisionen


https://www.patreon.com/FrankKozlowski/shop


Nasze playlisty :

Wizje/Visionen 2Q22 , 2Q23, 2024,2Q25, 432Hz , Balcony Music TOP 50

https://open.spotify.com/playlist/49sGGjoAVLVM4McGBYB9ox?si=AzYsb0-BTxesglKJFAia4Q

https://open.spotify.com/playlist/60aINVeKNpJUjIdpqE0UA1?si=8e8ef81e8ca84476

https://open.spotify.com/playlist/2of2tx7i5RcrPpNLH0wIsn?si=e46440837eac49fc

https://open.spotify.com/playlist/3xbxxwyxAAj1CJYsLeA5qA?si=c5d52d7b92aa4475

https://open.spotify.com/playlist/11213aDZLFdhTdV5pVCGcL?si=e4b2f0ca9dbd45a5

https://open.spotify.com/playlist/49sGGjoAVLVM4McGBYB9ox?si=xHUyFh-bQ_C287hsrpH4BA

Keywords
polskiaudycja radiowasong promotionartist promotionfree musician promotion
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy