Воскресная Служба Санкчуари от 24 марта 2024 года

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"Забранные"
О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;
но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:
ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого;
тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
Матф.24:36-41