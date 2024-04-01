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Воскресная Служба Санкчуари от 24 марта 2024 года
Беседы о Царстве Божьем +
Беседы о Царстве Божьем +
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7 views • 04/01/2024

   "Забранные"
   О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;
   но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:
   ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как  вошел Ной в ковчег,
   и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого;
   тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
   две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
   Матф.24:36-41

Keywords
last daysnoahs arkwho savedscolfield bibleweak christianity
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