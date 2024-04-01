Воскресная Служба Санкчуари от 24 марта 2024 года

"Забранные"

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;

но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:

ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,

и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого;

тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;

две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.

Матф.24:36-41

