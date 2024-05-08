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Почему вакцинированные люди - излучают MAC адреса которые видят телефоны как «неизвестное Bluethoоth устройство»
Vera Nika
Vera Nika
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84 views • 12 months ago

Все как по предупреждениям пророчеств: «Ни купить, ни продать».

Сложился пазлик почему вакцинированные люди - излучают MAC адреса, которые видят телефоны на Android как «Неизвестное Bluethoоth устройство».

- Это и есть блокчейн адрес, или автономный режим адреса «холодный кошелек» при отсутствии связи - для зачисления CBDC вне зоны действия сетей.

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

@Наука/Технологии @История #геноцид #чипизация #цифровойкошелек #китай #концлагерь #cbdc #чипирование #соцрейтинг #цифровойрубль #егривна #macадреса #bluethoоth

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