DINERO PROGRAMABLE Y SISTEMA MONETARIO DIGITAL

Se analiza la postura independiente de la banquera de inversión Catherine Austin Fitts, su roll en Washington y su trabajo con los MBS y los USD $21 Trillion of missing money. También se analiza el Tier-1 Asset asignado al Gold por parte de Basel III del BIS y el contexto de las guerras del Medio Oriente de 2025. Igualmente se hace un análisis del FAS-56, “Classified Activities”, que exime legalmente al Gobierno y sus contratistas de reportar la información financiera real. También se hace un análisis sintético sobre los hitos más relevantes de la historia del sistema financiero, i.e., 1913, 1918, 1933, 1944, 1971, 1991, 1997, 2008, 2020 y 2022, igualmente se analiza el escenario de colapso del Dólar Fiat y la dupla pandemia/guerra.

Posteriormente se explican las posturas de Carstens (BIS), Bo Li (IMF) y Kashkari (FED) frente a la función real de las CBDC y el dinero programable, junto con su caducidad, auto-confiscación de impuestos e implementación de tasas negativas asimétricas entre otras funciones. Se explica también el plan monetario del Going Direct Reset del Jackson Hole Central Bank Symposium de 2019. Seguidamente se explica el CBDC Tracker del Atlantic Council, en relación a los projectos de CBDC a 2025, el caso extremo en la implementación del e-Naira, el projecto Icebracker y el Euro Digital.

También se hace un análisis del BIS Innovation Hubs (BISIH) centres, los 63 bancos centrales miembros, el Board of Directors (BoD) y el predominio del New York FED y el FED en el control del BoD y los sherholders del BIS, lo que evidencia que los International Bankers controlan el FED y el FED controla el BIS. También se analizan algunos proyectos del BISIH como el Pine, Nexus y el Hertha, el cual trata sobre detección de patrones de crímenes financieros. Igualmente se analiza el modelo de vigilancia Panópticon y el modelo Sky Net Chino, basado en el crédito social. Se explica que en el modelo CBDC se llega a una sociedad Cashless and Cardless, donde el estándar de pagos es totalmente digital, al estilo Amazon One, anclado al IMEI de cada individuo, el cual valida la biometría digital; modelo que se presenta como muy conveniente pero que tiene enormes riesgos. También se explica el contexto de los Bail-Ins de Cyprus, Ireland, and Lebanon, junto con la externalidad de la formación de mercados paralelos, como modelo de confiscación física de dinero.

Posteriormente se explica el argumento de los Digital Dollar Deposit Accounts de Omarova (2021), donde para implementar totalmente la CBDC se requiere la destrucción de toda la banca regional (ejerciendo Basel III), la cual literalmente está en quiebra de acuerdo al análisis profundo de los reportes del FDIC. También se comenta que para controlar la inflación monetaria en un sistema CBDC, sólo basta con congelar las cuentas de todos los ahorristas. Se concluye que el dinero digital programable rompe con el concepto de dinero, es decir no existe ahorro ni crédito.

Finalmente se explica el sistema peer to peer del BTC y la agenda encubierta de la CIA sobre Satoshi Nakamoto y el Blockchain. Se explica la función de los stablecoins y el Tether en un sistema financiero cuántico. El desarrollo y la maduración de tecnologías digitales como los BTC-ETF y el BTC como Caballo de Troya de los pagos digitales universales y el IoT. Se concluye que tanto el modelo BRICS como el modelo Occidental optan por el uso de tecnologías diferentes, CBDC/Stablecoins, para implementar el mismo modelo de control total del dinero y los individuos a partir del uso de la Identidad Digital y la Programabilidad del dinero.

Finalmente se concluye que las regulaciones KYC (Know Your Costumer) derivadas de la implementación de la US Patriot Act de 2001, son un instrumento de control financiero extremo que tiene condiciones de vigilancia y control similares que el CBDC. De este modo, en un sistema financiero digital total, abría un control totalitario cuando se cumplan los 12 pasos analizados para lograr una esclavitud digital, la cual está conectada a los data centers, la AI, la VR, el IoT, Blockchain, biometría digital y a la tokenization of every asset.

