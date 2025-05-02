GARY WEBB - SU TESTIMONIO DE LA CIA INVOLUCRADA EN TRÁFICO DE DROGAS

Gary Webb fue asesinado por su investigación Dark Alliance, donde descubre el involucramiento de la CIA y su BLACK OP para poder generar dinero, e intercambiar armas por cocaína con la Contra de Nicaragua. Época en que el gobierno de USA luchaba ayudando a los gobiernosd latinoamericanos a derrocar a los Comunistas. y a generar dinero sucio y oculto mediante black ops.

