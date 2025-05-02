GARY WEBB - SU TESTIMONIO DE LA CIA INVOLUCRADA EN TRÁFICO DE DROGAS

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Gary Webb fue asesinado por su investigación Dark Alliance, donde descubre el involucramiento de la CIA y su BLACK OP para poder generar dinero, e intercambiar armas por cocaína con la Contra de Nicaragua. Época en que el gobierno de USA luchaba ayudando a los gobiernosd latinoamericanos a derrocar a los Comunistas. y a generar dinero sucio y oculto mediante black ops.
