Восстановленный Израиль. Смоковница. 6-я Печать Откровения. Протокол школы Лиланда Джонса от 24 декабря 2023 г

Восстановленный Израиль. Cмоковница. 6-я Печать Откровения Небо раскрылось как свиток. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 24 декабря 2023 г. (перевод с английского)





Cкачать ВИДЕО HD https://t.me/luchneba/9508

в разрешении 480х320 https://t.me/luchneba/9509





Скачать ДОКУМЕНТ с оригиналом на английском и схемами (временными шкалами) https://t.me/luchneba/9470

pdf https://cloud.mail.ru/public/h3kb/ALwVKX4zT

doc https://cloud.mail.ru/public/BjgH/9WP2bJg4q

odt https://cloud.mail.ru/public/Kyxo/4VVHjFBni





Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)

Фрагменты

“Восстановление потерянных колен становится понятным, когда мы сопоставляем события при царе Езекии с событиями из 6-й и 7-й глав Откровения: Восстановленной Смоковницей и Восстановленным Израилем. Снятие Печатей Откровения происходит на 4-й год по Временной шкале Царя (2014 г.), при этом 6-я Печать снимается на 6-й год (2016 г.) Мы видим восстановленные колена вокруг Престола Агнца в 7-й гл. Откровения, которая описывает порядок колен, заостряя внимание на матерях-язычницах: Зелфа, Сириянка, была матерью Асира (Быт 30:12-13), у Манассии была мать-Египтянка, Асенефа, жена Иосифа (Быт 41:50-51) Войско 6-й Трубы (Откр 9:13-16)... показывает восстановление потерянных колен. 6-я Чаша говорит о “званых и избранныхе”из Откр 17:14, приготовленных для Армагеддона. Притча о Смоковнице — знамение о восстановленном Израиле. В Лк 13:7-9 от смоковницы ожидали плода в течение 3 лет. Это знамение из Исайи 37:30. Сын Человеческий не придёт, пока не будет восстановлен Израиль. Колена должны быть восстановлены, чтобы принять участие в Армагеддоне. Небо раскрылось, как свиток (Откр 6:14), при 6-й Печати, когда Агнец открыл свиток Откровения о восстановленном Израиле — подобно этому и Езекия развернул письмо (4Цар 19:14, Ис 37:14). Апостолы ранней Церкви рассматривали верующих (из язычников) как потерянные колена, рассеянные по разным странам, которые так никогда и не вернулись в Обетованную Землю. 6-я Печать, 6-я Труба и 6-я Чаша свидетельствуют о восстановлении Израиля!”





Схемы Лиланда на русском на русском и английском по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.

7 лет изобилия и 7 лет скорби

https://t.me/luchneba/5092

https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Врем. шкала Царя https://t.me/luchneba/4935

https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

Врем. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 г

https://t.me/luchneba/7236

https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

видео Лиланда на русском Временная шкала Даниила и 7 голов дракона





Про пророчество о крючке из Иез 29:1-5 см. в видео Лиланда

Крючок. Антихрист лишён престола. Тьма. 5-я чаша





Про 4 Херувимов, Знамение Сына Человеческого см. в видео Лиланда

Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000

и схему https://t.me/c/1721477517/25940

https://t.me/c/1721477517/25943





Откр 6:14 И небо скрылось, свившись как свиток...

cкрылось 673. apochórizó ἀποχωρίζω https://biblehub.com/greek/673.htm

разорвать (на части), разделить, разъединить, отделить; отделиться, отойти от

То есть по смыслу — небо раскрылось, развернулось, как свиток

В переводе ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/6.htm

had been separated = разделилось





1-я и 5-я Чаши

Гнойные раны в Откр 16:2 и язв в Откр 16:11 - 1668. helkos - рана, (гнойная) язва https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1668/kjv/tr/0-1/





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

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