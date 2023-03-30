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HOLLYWOOD FORETELLS THE FUTURE!
EARTH SHAKING NEWS
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34 views • 03/30/2023

FROM ITS CONCEPTION HOLLYWOOD HAS PROGRAMMED IT'S EVIL INTO THE MOVIES. THIS IS CLEARLY EVIDENT WITH WALT DISNEY INJECTING SEX AN SATANISM INTO HIS CARTOONS. CASEY HAS SPENT YEAR DECODING THE SYMBOLS EXPOSING WHAT'S PLANNED FOR HUMANITY IN THE FUTURE. CASEY RELYS ON THE HOLY SPIRIT AND HIS FOLLOWING TO UNEARTH THE FUTURE PLANS OF WORLD ELITE TO WRAP HUMANITY IN ETERNAL BONDAGE. OF COURSE BELIEVERS LIKE CASEY AND MYSELF KNOW THE SHEER EVIL CONSUMING HUMANITY ISN'T MEANT FOR HUMAN BEINGS LIKE OURSELVES. IF YOU WANT TO KNOW WHAT YOU AND HUMANITY IS INSTORE FOR, YOU NEED TO BECOME A FOLLOWER OF CASEY'S AMAZING WORK. PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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