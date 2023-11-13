BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'VIETNAM SNIPER CIA PILOT EXPOSES THE JFK ASSASSINATION! YOU MUST WATCH THIS!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
74 views • 11/13/2023

THIS IS A MIND BLOWING VIDEO! ARMY SNIPER AND CIA OPERATIVE ROBERT TOSH PLUMLEE WAS & EYE WITNESS TO THE JFK ASSASSINATION. HE AND A FELLOW OPERATIVE WERE THERE AS A BACKUP HIT TEAM. ACCORDING TO PLUMLEE THE HIT HAD BEEN CALLED OFF BUT THEY WERE PART OF THE ROUSE. PLUMLEE DID FLY OUT ONE OF THE ASSASSINATION HIT TEAMS THAT VERY DAY. IF YOU EVER DOUBTED THERE WAS MORE THAN ONE HIT TEAM THAT DAY THIS SHOCKING VIDEO WILL CONFIRM THERE COULD HAVE BEEN AT LEAST 4 HIT TEAMS. THE AMERICAN GOVERNMENT AND THEIR OPERATIVES ARE COMPLICIT IN THE BRUTAL MUDER OF PRESIDENT KENNEDY ON 11/22/1963. NO WONDER ALMIGHTY GOD WILL DESTROY AMERICA IN THE NEAR FUTURE. SHE'S MYSTERY BABYLON IN MY OPINION AND DESERVES HER FATE NOT LONG FROM NOW. IT'S TIME AMERICA WAKEUP AND REALIZE AMERICA WORSHIPS SATAN AND IS TURLY AN EVIL COUNTRY...

Keywords
militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy