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14. Путь сильного
ZSpoetry
ZSpoetry
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7 views • 02/23/2023

Жил, мечтал и строил планы,

И не думал о плохом,

И хотел природой данный

Свой талант развить бегом.

Но бывает так, что грёзы,

Цели, планы, и мечты,

Жизнь на время заморозит,

И ничто не можешь ты

Ей сказать по сути дела,

Лишь приходится принять

Факт и сущность «новодела»,

И на долю не пенять.

Жалость и несправедливость –

Это всё для слабаков,

Что сдают себя на милость

Обстоятельств и врагов.

Сильный осознает данность

И начнёт искать ходы,

Чтобы выйти в ту реальность,

В ту, с которой он на «ты».

Обновит мировоззренье,

Знания приобретёт,

Через труд, рост и терпенье

Всё же он своё возьмёт!

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