БРИКС. Цари из Бытия 14 и Зверь из Откровения 13. Протокол школы Лиланда Джонса от 9 июня 2024 г

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doc https://cloud.mail.ru/public/ro6C/7PE5jX4MH
odt https://cloud.mail.ru/public/TAYh/VRJDj1dYw
Оригинал на английском https://t.me/luchneba/11732
Скачать АУДИОЗАПИСЬ https://cloud.mail.ru/public/NBVh/PigYzNtjZ
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч
https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)
Фрагменты
“Быт 14:4 Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.
ABP Двенадцать лет они были были в порабощении (g1398)… а в 13-м году в тринадцатом году восстали / взбунтовались (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/genesis/14.htm)
В 12-м году [Апокалипсиса] началось вторжение России на территорию Украины. BRICS сейчас на 14-м году. В 2010 г. Южная Африка вошла в аббревиатуру союза в качестве латинской “S”. Страны-участницы этого блока “взбунтовались” (возмутились) против американского доллара как резервной валюты и работают над созданием новой валюты стран БРИКС.
Наблюдая то, что на этой неделе Турция выразила желание стать членом БРИКС, мы можем увидеть дополнительные детали того, как развивается Армагеддон, и войн, ведущих к пришествию нашего Царя, сокрытые в 14-й главе Бытия. 14-я глава Бытия начинается с описания двух военных альянсов: 4 царя против 5 царей... Имена и местоположение 4 царей из 14 главы Бытия сообщают нам о характерных чертах (составляющих) зверя из 13-й главы Откровения. В этом звере присутсвуют одновременно все эти характерные черты. Он подобен леопарду (барсу), у него львиная пасть, лапы медведя, 7 голов (лев + медведь + 4 головы леопарда + ужасный зверь = 7) и 10 рогов
• Сеннаар / царь Сеннаарский… Вавилон… Золотая голова… Лев с вырванными крыльями... Львиная пасть
• Елам / царь Еламский… Мидо-Персия… Серебряная грудь... Медведь с 3 рёбрами (клыками)… Лапы медведя
• Елласар / царь Елласарский… Греция… Бронзовые бёдра… Леопард,
4 головы… Как леопард
• Гоим / царь Гоимский (царь народов)… Рим… Железные ноги… Ужасный, железные зубы, 10 рогов”
См. также
Армагеддон в 14 главе Бытия
документ Лиланда на русском Иccледование 14-й главы Бытия https://cloud.mail.ru/public/EN5e/E1d49RKjH, https://t.me/luchneba/7107
видео 14-я глава Бытия и Армагеддон. Войны, ведущие к пришествию Мессии-Христа
Видео
Зверь как система и зверь как человек. Антихрист - небольшой рог, часть системы зверя
Пророчество Библии о 3-й мировой войне. Барс против медведя
Знамение Сына Человеческого на небе
см. в видео Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000.
и схему https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E
Схемы Лиланда
Временная шкала Царя (2010-2024 гг.)
https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
Седмицы-недели в Данииле, осада Иерусалима в 39 и 52 гл. Иеремии (2019-2021 гг.)
https://cloud.mail.ru/public/oiWr/nehtD2uPr
Менора и затмениями апокалипсиса (2019-2024 гг: мирный договор антихриста, мерзость запустения, введение начертания и др)
https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw
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