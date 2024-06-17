БРИКС. Цари из Бытия 14 и Зверь из Откровения 13. Протокол школы Лиланда Джонса от 9 июня 2024 г

Скачать ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://cloud.mail.ru/public/krkJ/zqu2jcNw9

doc https://cloud.mail.ru/public/ro6C/7PE5jX4MH

odt https://cloud.mail.ru/public/TAYh/VRJDj1dYw

Оригинал на английском https://t.me/luchneba/11732





Скачать АУДИОЗАПИСЬ https://cloud.mail.ru/public/NBVh/PigYzNtjZ





Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)





Фрагменты

“Быт 14:4 Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.

ABP Двенадцать лет они были были в порабощении (g1398)… а в 13-м году в тринадцатом году восстали / взбунтовались (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/genesis/14.htm)

В 12-м году [Апокалипсиса] началось вторжение России на территорию Украины. BRICS сейчас на 14-м году. В 2010 г. Южная Африка вошла в аббревиатуру союза в качестве латинской “S”. Страны-участницы этого блока “взбунтовались” (возмутились) против американского доллара как резервной валюты и работают над созданием новой валюты стран БРИКС.





Наблюдая то, что на этой неделе Турция выразила желание стать членом БРИКС, мы можем увидеть дополнительные детали того, как развивается Армагеддон, и войн, ведущих к пришествию нашего Царя, сокрытые в 14-й главе Бытия. 14-я глава Бытия начинается с описания двух военных альянсов: 4 царя против 5 царей... Имена и местоположение 4 царей из 14 главы Бытия сообщают нам о характерных чертах (составляющих) зверя из 13-й главы Откровения. В этом звере присутсвуют одновременно все эти характерные черты. Он подобен леопарду (барсу), у него львиная пасть, лапы медведя, 7 голов (лев + медведь + 4 головы леопарда + ужасный зверь = 7) и 10 рогов





• Сеннаар / царь Сеннаарский… Вавилон… Золотая голова… Лев с вырванными крыльями... Львиная пасть

• Елам / царь Еламский… Мидо-Персия… Серебряная грудь... Медведь с 3 рёбрами (клыками)… Лапы медведя

• Елласар / царь Елласарский… Греция… Бронзовые бёдра… Леопард,

4 головы… Как леопард

• Гоим / царь Гоимский (царь народов)… Рим… Железные ноги… Ужасный, железные зубы, 10 рогов”

См. также





Армагеддон в 14 главе Бытия

документ Лиланда на русском Иccледование 14-й главы Бытия https://cloud.mail.ru/public/EN5e/E1d49RKjH, https://t.me/luchneba/7107

видео 14-я глава Бытия и Армагеддон. Войны, ведущие к пришествию Мессии-Христа





Видео





Зверь как система и зверь как человек. Антихрист - небольшой рог, часть системы зверя





Пророчество Библии о 3-й мировой войне. Барс против медведя





Знамение Сына Человеческого на небе

см. в видео Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000.

и схему https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2BHa81E





Схемы Лиланда





Временная шкала Царя (2010-2024 гг.)

https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

https://t.me/luchneba/4935





Седмицы-недели в Данииле, осада Иерусалима в 39 и 52 гл. Иеремии (2019-2021 гг.)

https://cloud.mail.ru/public/oiWr/nehtD2uPr

https://t.me/luchneba/7597





Менора и затмениями апокалипсиса (2019-2024 гг: мирный договор антихриста, мерзость запустения, введение начертания и др)

https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw

https://t.me/luchneba/6476





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/





Мои ресурсы

Канал в Телеграме https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://rutube.ru/channel/28576428/

https://my.mail.ru/bk/arli/video

https://ok.ru/profile/568928007923

https://vk.com/id662033992

https://gab.com/luchneba

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/