BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

✨ Eid al-Fitr: A Maior Festa de Dubai que Vai Encantar Você! 🇦🇪🎉
worknewschannel75
worknewschannel75
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • 2 months ago

📝 Descrição:

🎥 Você já ouviu falar no Eid al-Fitr?

 A maior celebração em Dubai vai MUITO além do que você imagina!

 É tradição, é cultura, é magia no ar!

🥘 Comidas típicas

 🕌 Histórias ancestrais

 ⚔️ Danças com espadas

 🎶 O som do Al Ayallah

 📍 Um mergulho no coração de Al Fahidi

✨ Descubra como essa festa milenar une fé, alegria e comunidade!

 E aí… tá esperando o quê? Vem com a gente nessa viagem incrível! 🌍🌟

📢 Queremos continuar trazendo notícias relevantes para você! Mas precisamos da sua ajuda. Segue a gente e fortaleça o canal! 🙌

 📰 Toque em se inscrever no canal ou “+ Seguir” aqui no perfil, na bolinha com o logotipo do Work News, e fique por dentro de tudo! 🚀

 🔗 Link: https://www.youtube.com/@WorkNews_Channel

🏷️ Tags:

#eidalfitr, #dubai, #culturaarabe, #tradiçõesdosemirados, #festamuçulmana, #magiadooriente, #dançacomespadas, #alayallah, #históriadedubai, #turismocultural, #gastronomiaárabe, #féetradição, #celebraçõesglobais, #alfahidi, #notíciasdomundo, #worknews, #festaemdubai, #harmoniacultural, #mundoislâmico, #curiosidadesinternacionais, #Shorts,


Keywords
dubaiworknewseidalfitrcultura-arabetradicoes-dos-emiradosfesta-muculmanamagia-do-orientedanca-com-espadasalayallahhistoria-de-dubaiturismo-culturalgastronomia-arabefe-e-tradicaocelebracoes-globaisalfahidinoticias-do-mundofesta-em-du
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy