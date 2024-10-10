Проморолик вебинара "Натуральная альтернатива статинам. Холестериновый миф"

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Полезен будет тем, кто:
✔️принимает статины
✔️ у кого близкие принимают статины
✔️ у кого повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний
✔️ специалистам, назначающим статины
На вебинаре вы узнаете:
✅ что существует научная база о вреде статинов, а научная база об их эффективности слаба и во многом бездоказательна
✅ что побочный эффект статинов на самом деле это их основной эффект
✅ что холестерин намеренно оболгали
✅ что есть натуральные альтернативы статинам
✅ что, на самом деле, является виновником артеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний (спойлер - не холестерин)
✅ о необходимой роли холестерина в организме
Ведущий вебинара: Борис Гринблат, натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить", участник ЧМ 2024 по карате киокушинкай в Токио, завершил 4 марафона (пробежав первый в 53 года), отец 4 детей (младшему 5 лет)