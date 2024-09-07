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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 98.



Читает Автор.

Видео на Ютуб https://youtu.be/vqdvDb2_Tho

Список вопросов.



00:00 — Вступление.

01:06 — Женщины уже готовы: приняли Энергии Матери?

04:02 — Всё, что прописано в Библии и «Откровении» уже начало сбываться?

06:37 — Каким должно быть ложное эго (каузальное тело) в правильном, здравом состоянии? И какова его основная функция?

08:07 — Как соотносится с сердечной чакрой четвёртое ментальное тело (зелёное «фа»)?

09:28 — Что показывает Картина ИзонХайя (БАГАИзлияние)?

10:39 — Полезно ли вести бумажный дневник?

11:34 — Стоит ли глубоко погружаться в возпоминания прошлых жизней?

13:41 — Какого цвета ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ?

13:59 — Владение чем-либо отягощает, в земной жизни надо владеть — не владея, иметь — не имея, как вообще надо?

15:13 — Через чувство вины выкачивается Фохат?

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-98



Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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