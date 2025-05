Psychological Operations with British Military Veteran Lord Tim Heale

Having spent most of my adult life under the Colours in the British Army from being an infantry soldier to being an experienced PSYOPS Operator on 7 operational deployments has given me some awesome opportunities.





I spent my last 8 years in the Army as a Unit Welfare Officer for London Central Garrison and have taken part in all the Ceremonial duties in London during that time. Nowadays I'm retired and spend my time Podcasting and Vloging.





Connect with Tim:

Youtube: https://www.youtube.com/@timheale9

Twitter: https://twitter.com/timheale9





Please leave a 5 Star Written Apple review if you use Apple products and enjoyed the podcast and share the link with family and friends https://apple.co/3PMKlT1 and





Please subscribe to my Rumble channel https://rumble.com/TruthTalkwithSteve and give it a thumbs up. If youโ€™re watching on YouTube, catch all uncensored episodes on my Rumble channel https://rumble.com/truthtalkwithsteve.





๐—–๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/truthtalkwithsteve

Facebook: https://facebook.com/stevecloward1

Twitter: https://twitter.com/steve_cloward

______________________________________________________





๐™Ž๐™๐™ค๐™ฌ ๐™Ž๐™ฅ๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ค๐™ง๐™จ

๐‘จ๐‘ซ๐‘ป - ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ง๐ž๐ฌ ๐˜๐จ๐ฎ ๐‹๐จ๐ฏ๐ž with a *๐ ๐‘๐„๐„ ๐‘จ๐‘ซ๐‘ป ๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ ๐‡๐จ๐ฆ๐ž ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ ($๐Ÿ–๐Ÿ“๐ŸŽ ๐•๐š๐ฅ๐ฎ๐ž) ๐จ๐ง ๐‘บ๐’•๐’†๐’—๐’† and ๐—”๐——๐—ง ๐—”๐˜‚๐˜๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ฒ๐—ฑ ๐——๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ | Safe Haven *with new alarm monitoring service. https://homesecuritywithsteve.com or call 888-520-9212 today.

๐— ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ง๐—ฟ๐˜‚๐˜๐—ต ๐—ง๐—ฎ๐—น๐—ธ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ and receive an ๐™–๐™™๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก $๐Ÿฑ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—˜๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜ƒ๐—ผ๐˜‚๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ป Steve to customize your system to your home.





๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ

Remove Nano Toxins. Modern problems require modern solutions. Masterpeace sets the standard as the keystone detoxification support in todayโ€™s toxic world. https://masterpeacebyhcs.com/?ref=6698





๐˜ƒ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—•๐—ผ๐˜ - 1300+ channels, locals, premium movie channels, 60 VOD, Pay Per View and more with ๐๐Ž ๐Œ๐Ž๐๐“๐‡๐‹๐˜ ๐’๐”๐๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‘ฌ๐‘ฝ๐‘ฌ๐‘น!

https://vseestreambox.tv

Use Promo code TTWS and get 15% off today





Looking to make some extra money? Join the vSeeStreamBox Affiliate program. Earn 20% everytime you refer someone to get a vSeeStreamBox using your unique affiliate link here: https://vseestreambox.tv/affiliate-sales-page/





๐™ ๐’๐ญ๐š๐œ๐ค ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก

Your All-In-One Immune Boosting Super Formula

https://zstacklife.com/?ref=gi5js2ebll

______________________________





๐€๐ฎ๐๐ข๐จ ๐๐จ๐๐œ๐š๐ฌ๐ญ๐ฌ:

Apple: https://apple.co/3nMWb5V

Libsyn: https://directory.libsyn.com/shows/view/id/truthtalkwithsteve

Listen notes: https://bit.ly/3CNgOD5

Spotify: https://spoti.fi/43YoHlh

______________________________





๐Ÿ“บ ๐๐€๐‚๐Š๐”๐ ๐•๐ˆ๐ƒ๐„๐Ž ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ:

*Youtube: https://youtube.com@TruthTalkwithSteve-es3xm

*Rumble: https://rumble.com/truthtalkwithsteve

*Bitchute: https://bit.ly/42VYKS9

*Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/truthtalkwithsteve