†Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης - Ο παπάς και η παπαδιά κατά την αποτείχιση

Στόχος της σχέσης που έχω με την πρεσβυτέρα μου είναι να ενισχύει ο ένας τον άλλο στον δρόμο προς την σωτηρία”… Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" τήν Τετάρτη, 19 Ἰουνίου 2019, στίς 7:00 μμ., στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἠσυχαστής”, μίλησε ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης μέ θέμα, ‹‹Ὁ παπάς καί ἡ παπαδιά κατά τήν ἀποτείχιση››.

