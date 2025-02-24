BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
†Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης - Ο παπάς και η παπαδιά κατά την αποτείχιση
etangelo
etangelo
74 followers
2
12 views • 6 months ago

Στόχος της σχέσης που έχω με την πρεσβυτέρα μου είναι να ενισχύει ο ένας τον άλλο στον δρόμο προς την σωτηρία”… Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" τήν Τετάρτη, 19 Ἰουνίου 2019, στίς 7:00 μμ., στήν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἠσυχαστής”, μίλησε ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης μέ θέμα, ‹‹Ὁ παπάς καί ἡ παπαδιά κατά τήν ἀποτείχιση››.

godchristreligiongreeceorthodoxy
Στόχος της σχέσης που έχω με την πρεσβυτέρα μου είναι να ενισχύει ο ένας τον άλλο στον δρόμο προς την σωτηρία”…

Comments
Comments for this video have been disabled.
