Анонс вебинара "Мужское здоровье 35+"

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Вебинар из двух модулей о том, как оставаться профессионально, физически и сексуально активным мужчиной на десятилетия (без использования Заместительной Гормональной Терапии).
Первый модуль: Сохранение мужественности, потенции, либидо и фертильности
Этот вебинар для:
· Мужчин старше 35 лет считающих, что снижение сексуальной функции и изменения мужского фенотипа-признаки возраста;
· Мужчин моложе 35, кто хочет сохранить мужской фенотип и сексуальную активность на десятилетия до глубокой старости;
· Мужчин старше 50 с проблемами фертильности (зачатия), с проблемой самооценки для того, чтобы стать отцом. Для тех, кто не смотря на преклонный возраст желает здорового потомства;
· Мужчин, кто считает, что старение можно только затормозить и нельзя повернуть вспять;
· Женщин, которые заботятся о своих мужчинах и хотят, чтобы их партнеры оставались активными мужчинами на многие десятилетия вперед;
· Одиноких мужчин в зрелом возрасте, кто думает о новом старте в жизни;
· Для тех, кто все это хотел бы, но не знает как;
На вебинаре вы узнаете:
1. Какие факторы в вашей жизни понижают уровень вашего Тестостерона (ТТ), а значит влияют на либидо, потенцию и способность к зачатию
2. Как повысить уровень тестостерона не прибегая к Гормонально-Заместительной Терапии
3. Как значительно уменьшить вероятность аденомы и рака простаты
4. Что такое Оружие Массовой Феминизации
Ведущий вебинара: Борис Гринблат, натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить", участник ЧМ 2024 по карате киокушинкай в Токио, завершил 4 марафона (пробежав первый в 53 года), отец 4 детей (младшему 5 лет).
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