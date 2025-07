CRAZY FROG 🐸 AXEL F [OFFICIAL VIDEO]

Stream/Buy@crazyfrogMusic: https://bit.ly/CrazyFrogMusic

2022 (p)&(c) Mach1 Records GmbH & Co KG

All music tracks are produced by Reinhard Raith, Henning Reith and Wolfgang Boss for voodoo music GmbH





All videos directed by Sigfrid Söderberg and Andreas Wicklund and produced by Kaktus for Mach 1 Records Gmbh & Co KG





#crazyfrog #axelf #soundtrack





Lyrics:





Ring ding ding daa baa

Baa aramba baa bom baa barooumba





Wh-wha-what's going on-on?

Ding, ding

This is the Crazy Frog

Ding, ding





Bem, bem!





Ring ding ding ding ding ding

Ring ding ding ding bem bem bem

Ring ding ding ding ding ding

Ring ding ding ding baa baa





Ring ding ding ding ding ding

Ring ding ding ding bem bem bem

Ring ding ding ding ding ding

This is the Crazy Frog

Breakdown!





Ding, ding





Br-br-break it, br-break it

Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

Bem, bem!





Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

This is the Crazy Frog





A ram me ma bra ba bra bra rim bran

Dran drra ma mababa baabeeeaaaaaaa!





Ding, ding

This is the Crazy Frog





Ding, ding





Da, da

Ring ding ding ding ding ding

Ring ding ding ding bem bem bem

Ring ding ding ding ding ding

Ring ding ding ding baa baa





Ring ding ding ding ding ding

Ring ding ding ding bem bem bem

Ring ding ding ding ding ding

This is the Crazy Frog





Ding, ding





Br-br-break it, br-break it





Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

Bem, bem!





Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

Dum dum dumda dum dum dum

This is the Crazy Frog





Bem, bem!





Check out the official music video for Crazy Frog's worldwide hit "Axel F"! This catchy and fun tune is sure to get you dancing. Don't miss out on this crazy frog phenomenon that took the world by storm. Watch now and get ready to sing and dance along!





In this Crazy Frog Axel F official video, the wacky amphibian goes on a really fun adventure! He jumps through hoops, does flips and even dances to some catchy music.





Axel F is the perfect meme for when you just need a little bit of comedic relief. Watch this hilarious animation and enjoy the laughs!





