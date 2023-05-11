Наши «случайные» находки 2020-2021 г., которые как знаки от Бога — о ЖАТВЕ, кончине века

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В этом видео, которое я снимала в июне 2021 г., делюсь несколькими находками, найденными за период 2020-2021 г. (на детских площадках, куда ездили гулять муж и детки), в которых мы видим знаки от Бога о последней жатве. Ведро для винограда, лопата, удочка, ракетка с сеткой, рупор...
Иоиль 2:1 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок —
Лк 21:34-35
34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
35 ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному;
ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;
Мк
1:17 И сказал им Иисус: идите за Мною, и
Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.
Лк 3:17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберёт пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым.
Мф 13:47 Ещё: подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, 48 который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. 49 Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, 50 и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
Откр 14:19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.
Откр 19:15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
Откр 14:15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
16 И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. 17 И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 18 И иной Ангел, имеющий власть над огнём, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды. 19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. 20 И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.