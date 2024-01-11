ΜΕ ΤΑ POS ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ... https://ugetube.com/watch/M1DeqfBf9e8YCJJ , https://rumble.com/v46h702-pos-violates-article-5-paragraph-5.-1-of-the-constitution.html ...
Εξώδικο και άρνηση τοποθέτησης POS στην Οικονομική Υπηρεσία από επαγγελματία ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ https://www.facebook.com/dimitris.fergadiotis/posts/10228332841003910?ref=embed_post ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΔΩ: https://amazonios.net/exodiko-kai-arnisi-topothetisis-pos-stin-oikonomiki-ypiresia-apo-epangelmatia/ .... (ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΔΩ Η ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΩΣ Ευστάθιος Μοσχοβίτης ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ POS ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ... ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΟΜΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΚΡΑΤΟΣ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ «ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΣΤOΝ ΤΖΙΡΟ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ POS ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ!!!». ΚΡΙΜΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΕ [ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ] ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ «ΦΩΤΑ» ΣΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ, ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ ΣΤΑΣΗ ΣΟΥ «ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ»!!!
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ [ΣΟΔΟΜΟ]ΒΟΥΛΗΣ https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/ ).
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE . ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20231125103120/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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