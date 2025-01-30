BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

82) Fórumdoscidadãos.pt não é #RestaurarPortugal
#RestaurarPortugal
#RestaurarPortugal
15 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
16 views • 7 months ago

O mesmo vídeo no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RH5xEmW4ADk | https://www.youtube.com/watch?v=W90FeXfk-JE


O FIM DA SOBERANIA É O FIM DE PORTUGAL. A SOBERANIA É EFICIÊNCIA E ABUNDÂNCIA.

Manuel Arriaga promove a Democracia deliberativa em Portugal, via Fórum dos Cidadãos e Assembleias de Cidadãos (Portugal). Trata-se de um projecto de ONG's Britânicas (Agenda 2030+), e pretendem criar "um Partido que não é um partido", chamado de FUTURO (democrático). O Fórum dos Cidadãos e Assembleias de Cidadãos (Portugal) são um colectivo activista sustentado pela malta do "Extinction Rebellion Portugal" e da Climáximo, em convergência com o racionamento, a todos os níveis. Académicos e Universidades apoiam e promovem ideias de ONG's Britânicas que investem na continuação do seu governo De facto territorial e de ocupação de Portugal. Este Sistema de governo de ocupação confessa assim a falácia dos Partidos, Eleições e Votos. O Fórum dos Cidadãos funciona como um rebanho controlado por especialistas e moderadores. As Assembleias de Cidadãos (Portugal) são um colectivo activista surgido do "Extinction Rebellion Portugal", irmãos da Climáximo.


FUTURO: https://x.com/futuro_pt

Partido FUTURO democrático: https://www.futurodemocratico.pt/

Fórum dos Cidadãos: https://www.forumdoscidadaos.pt/

https://www.youtube.com/@forumdoscidadaos2114

Assembleias de Cidadãos Portugal: https://www.assembleiasdecidadaos.pt/

https://www.youtube.com/@assembleiasdecidadaosportugal

(Associação) ORDEM DOS CIDADÃOS: https://ordemdoscidadaos.weebly.com/


Rebooting Democracy: A Citizen's Guide to Reinventing Politics:

https://www.rebootdemocracy.org

https://rebootdemocracy.ai/

https://www.rebootingdemocracy.uk/

https://www.rebootingdemocracy.ac.uk/

Rebooting Democracy: Democratic Innovation for the Information Age:

https://www.southampton.ac.uk/research/projects/rebooting-democracy-democratic-innovation-for-the-information-age


#RestaurarPortugal e/ou #RestaurarPT

Canal principal: https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal/

YT: https://www.youtube.com/@restaurarportugal/

YT: https://www.youtube.com/@RestaurarPT/

X: https://twitter.com/RestaurarPortug | https://twitter.com/RestaurarPT

Keywords
portugalongfuturobritanicrestaurardemocratico
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy