82) Fórumdoscidadãos.pt não é #RestaurarPortugal

O mesmo vídeo no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RH5xEmW4ADk | https://www.youtube.com/watch?v=W90FeXfk-JE
O FIM DA SOBERANIA É O FIM DE PORTUGAL. A SOBERANIA É EFICIÊNCIA E ABUNDÂNCIA.
Manuel Arriaga promove a Democracia deliberativa em Portugal, via Fórum dos Cidadãos e Assembleias de Cidadãos (Portugal). Trata-se de um projecto de ONG's Britânicas (Agenda 2030+), e pretendem criar "um Partido que não é um partido", chamado de FUTURO (democrático). O Fórum dos Cidadãos e Assembleias de Cidadãos (Portugal) são um colectivo activista sustentado pela malta do "Extinction Rebellion Portugal" e da Climáximo, em convergência com o racionamento, a todos os níveis. Académicos e Universidades apoiam e promovem ideias de ONG's Britânicas que investem na continuação do seu governo De facto territorial e de ocupação de Portugal. Este Sistema de governo de ocupação confessa assim a falácia dos Partidos, Eleições e Votos. O Fórum dos Cidadãos funciona como um rebanho controlado por especialistas e moderadores. As Assembleias de Cidadãos (Portugal) são um colectivo activista surgido do "Extinction Rebellion Portugal", irmãos da Climáximo.
FUTURO: https://x.com/futuro_pt
Partido FUTURO democrático: https://www.futurodemocratico.pt/
Fórum dos Cidadãos: https://www.forumdoscidadaos.pt/
https://www.youtube.com/@forumdoscidadaos2114
Assembleias de Cidadãos Portugal: https://www.assembleiasdecidadaos.pt/
https://www.youtube.com/@assembleiasdecidadaosportugal
(Associação) ORDEM DOS CIDADÃOS: https://ordemdoscidadaos.weebly.com/
Rebooting Democracy: A Citizen's Guide to Reinventing Politics:
https://www.rebootdemocracy.org
https://www.rebootingdemocracy.uk/
https://www.rebootingdemocracy.ac.uk/
Rebooting Democracy: Democratic Innovation for the Information Age:
https://www.southampton.ac.uk/research/projects/rebooting-democracy-democratic-innovation-for-the-information-age
