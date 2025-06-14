ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ...!!! ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΡΗΣ. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/zQgdB6jYpuk

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ...!!! ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΡΗΣ https://rumble.com/v6usc2p-the-personal-number-of-the-antichrist-666.html , https://ugetube.com/watch/Παρτε-τον-προσωπικο-αριθμο-εισιτηριο-για-την-αιωνια-κολαση-χωρις-επιστροφη-π-Εμμανουηλ-Σαρρης-h_CdRwUMD5qa3HL5G.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/zQgdB6jYpuk .
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .
ΟΧΙ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ, 1/6/2025), ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/ee0bf9a2-e9f4-4bd3-ad4b-4f004e4d3193 , https://ugetube.com/watch/ayzVCNDmN4Iu6gJ .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
ΠΡ6ΣΩΠΙΚ6Σ ΑΡΙΘΜ6Σ (ΠΑ) ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ!!! — Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ . . . ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΠΩΣ, ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!!! https://www.triklopodia.gr/πρ6σωπικ6σ-αριθμ6σ-πα-του-πολιτη-το-χαρα/ .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
