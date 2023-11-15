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IS ANYBODY OUT THERE?
EARTH SHAKING NEWS
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94 views • 11/15/2023

IS ANYBODY OUT THERE? BIG BROTHER IS WATCHING EVERYTHING YOU SAY AND DO NOW. THERE'S EYES IN SPACE THAT CAN LOOK INTO YOUR HOME AND SEE WHAT YOU'RE DOING RIGHT NOW. AMERICA ARE ON VIRTUALLY EVERY CORNER IN AMERICA NOW. THE COMPUTER, TV, APPLIANCES ARE ALL RECORDING EVERYTHING YOU SAY AND DO NOW. YOUR CELLPHONE RECORDS EVERYTHING YOU SAY AND DO NOW. IT STAYS ON REGARDLESS IF IT'S ON OR NOT. THROW THE DAMN THING AWAY! THE NAS MASSIVE COMPLEX IN UTAH STORES ALL YOUR E-MAILS AS WELL. OUR ILLEGAL JUSTICE SYSTEM HAS ENOUGH PROOF ON EVERY AMERICAN TO ARREST THEM WITHOUT DUE PROCESS OF LAW NOW. AMERICA IS TRULY NAZI ENTITY THAT SERVES ITSELF AND NOT THE CITIZENS OF AMERICA. THE J6 PRISONERS WERE JAILED WITHOUT DUE PROCESS OF THE LAW. WE NOW HAVE A STAR CHAMBER ILLEGAL SYSTEM THAT'S LABELED THE CITIZENS THE ENEMY OF THE STATE. WELCOME TO GEORGE ORWELLS 1984...HUMANITY IS SCREWED NOW...WAKEUP!

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