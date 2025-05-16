π.Θ.Ζήσης,"Η ψευδοένωση στην Φερράρα-Φλωρεντία στα "Απομνημονεύματα" του Σιλβέστρου Συροπούλου"(Ε΄2)

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης," Ἡ ψευδοένωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Ε΄2). "Τίτλος Ε΄ μαθήματος: " Τό παρεξηγημένο "ἐγκώμιο" τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ πρός τόν Πάπα. Οἱ συζητήσεις γιά τό "Καθαρτήριον Πῦρ". Ἡ Κωνσταντινούπολη κινδυνεύει ἀπό ἐπίθεση τῶν Τούρκων, καί ὁ Πάπας δέν στέλνει τήν ὑποσχεθεῖσα βοήθεια. Τό κακό τῆς διαίρεσης τῶν Ὀρθοδόξων". Τήν Κυριακή, 11 Μαΐου (τοῦ Παραλύτου) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων μέ γενικό τίτλο: " Ἡ ψευδοένωση τῶν Ἐκκλησιῶν στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) σύμφωνα μέ τά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Ε΄ 1) . Στό δεύτερο μέρος τοῦ Ε΄ μαθήματος, τό ὁποῖο δέν ὁλοκληρώθηκε τήν προηγούμενη Κυριακή λόγῳ χρονικῶν περιορισμῶν, ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στίς συζητήσεις πού ἔγιναν μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν σχετικά μέ τό "Καθαρτήριον Πῦρ", μιά αἱρετική διδασκαλία τῶν δευτέρων. Παρουσίασε τίς μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων συνεννοήσεις, ὡς πρός τό ποιός θά παίρνει μέρος στίς συζητήσεις καί θά ἔχει τήν εὐθύνη καί τό βάρος τῶν ἀπαντήσεων πρός τούς Παπικούς· αὐτά τελικῶς ἔπεσαν στούς ὤμους τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, διότι ὁ Βησσαρίων Νικαίας εἶπε, ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἔχει κάτι νά πεῖ ὡς πρός τό θέμα αὐτό. Παρά ταῦτα ἀναμείχθηκε καί ἑτοίμασε καί αὐτός σχετικό κείμενο, ἐνῶ ἤδη εἶχε ἑτοιμάσει καί ὁ Ἅγιος Μᾶρκος. Ἐπειδή ὁ Αὑτοκράτωρ ἔδειξε μεγαλύτερη προτίμηση στό κείμενο τοῦ Ἁγίου Μάρκου, γιά τήν κατάθεση τοῦ τελικοῦ κειμένου τῆς ὀρθοδόξου πλευρᾶς, καί ἀποφάσισε νά λάβουν μόνο τό "προοίμιο", τόν πρόλογο, ἀπό τό κείμενο τοῦ Νικαίας Βησσαρίωνος, ὁ τελευταῖος δυσαρεστήθηκε ὑποδαυλιζόμενος ἀπό τόν Πνευματικό, ὀνόματι Γρηγόριο, πού συνεχῶς κατηγοροῦσε καί συκοφαντοῦσε τόν Ἅγιο Μᾶρκο.Τό γεγονός αὐτό ἔγινε ἡ ἀφορμή νά διαιρεθοῦν καί διχασθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι μέ ὀδυνηρές συνέπειες μετέπειτα, στήν ἐξέλιξη τῶν ἐργασιῶν τῆς συνόδου. Ὡς πρός τήν αἵρεση τοῦ "Καθαρτηρίου Πυρός", ὁ π. Θεόδωρος παρουσίασε τήν διδασκαλία τῶν δύο πλευρῶν, ὀρθοδόξου καί παπικῆς. Στό τέλος μάλιστα συνέδεσε αὐτήν τήν διδασκαλία καί μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Προτεσταντισμοῦ, διότι ἡ κυρία ἀφορμή πού ὁδήγησε τόν Λούθηρο στήν ρήξη του μέ τόν Παπισμό ἦταν ἡ χορήγηση ἀπό τόν Πάπα, ἔναντι πληρωμῆς, τῶν "ἀφέσεων" (" indulgentiae"), δηλαδή "συγχωροχαρτίων", μέ τά ὁποῖα κάποιος, ὅταν τά ἀγόραζε, ἐξασφάλιζε δῆθεν τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν του ἐκ μέρους τοῦ Πάπα· καί ὅσους εἶχαν πεθάνει μποορῦσαν οἱ συγγενεῖς πληρώνοντας τά "συγχωροχάρτια" νά τούς ἀπαλλάξουν ἀπό τό "Καθαρτήριον Πῦρ". Ἦταν τόσος ὁ θόρυβος καί ἡ ἀναταραχή κατά τῆς πρακτικῆς αὐτῆς, ὥστε περίπου ἕνα αἰῶνα ἀργότερα ἡ παπική, ἀντιπροτεσταντική, Σύνοδος τοῦ Τριδέντου (1545-1563) νά ἀναγκασθεῖ νά χαρακτηρίσει ὡς "ἐπαίσχυντο κέρδος" τήν συλλογή χρημάτων μέ τά συγχωροχάρτια, ὁ δέ Πάπας Πῖος Ε΄ (θ. 1572) κατήργησε τήν εἴσπραξη χρημάτων μέ αὐτόν τόν τρόπο.