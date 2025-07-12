© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Main Ne Apni Zindagi Mein Ek Waqia Dekha 🥺 | Peer Ajmal Raza Qadri | Dil Ko Chu Jane Wala Bayan
https://jamiasaeediadarulquran.com
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ne apni zindagi ka aisa waqia sunaya jo har sunne wale ke dil ko jhunjhor deta hai.
Yeh waqia sirf aik tasalli nahi, balkay yaqeen aur imaan ko mazboot karne wala paighaam hai.
Zindagi mein kabhi kabhi aise lamhat aate hain jo insaan ka rukh badal dete hain.
Is bayan ko zaroor suniye aur dosron tak pohnchaiye – ho sakta hai kisi ki zindagi badal jaye!
📍 Bayan by: Peer Ajmal Raza Qadri
🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#PeerAjmalRazaQadri #ZindagiKaWaqia #IslamicBayan #JamiaSaeediaDarulQuran #EmotionalStory #RealWaqia #HeartTouchingBayan #ImaanAfroz