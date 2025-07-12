BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Main Ne Apni Zindagi Mein Ek Waqia Dekha 🥺 | Peer Ajmal Raza Qadri | Dil Ko Chu Jane Wala Bayan
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 2 months ago

Main Ne Apni Zindagi Mein Ek Waqia Dekha 🥺 | Peer Ajmal Raza Qadri | Dil Ko Chu Jane Wala Bayan

https://jamiasaeediadarulquran.com

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ne apni zindagi ka aisa waqia sunaya jo har sunne wale ke dil ko jhunjhor deta hai.

Yeh waqia sirf aik tasalli nahi, balkay yaqeen aur imaan ko mazboot karne wala paighaam hai.

Zindagi mein kabhi kabhi aise lamhat aate hain jo insaan ka rukh badal dete hain.

Is bayan ko zaroor suniye aur dosron tak pohnchaiye – ho sakta hai kisi ki zindagi badal jaye!


📍 Bayan by: Peer Ajmal Raza Qadri

🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#PeerAjmalRazaQadri #ZindagiKaWaqia #IslamicBayan #JamiaSaeediaDarulQuran #EmotionalStory #RealWaqia #HeartTouchingBayan #ImaanAfroz

Keywords
jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadriemotional islamic bayanwaqia e zindagihaqeeqat e zindagiimaan afroz waqiareal life storyzindagi ka sabaq
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy