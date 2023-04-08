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POLICE STATE NOW EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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81 views • 04/08/2023

IN THIS SHOCKING VIDEO ALEX JONES EXPOSES THE MILITARY TRAINING COMPOUND IT USES TO TRAIN SOLDIERS FOR MARTIAL LAW. UNBEKNOWN TO MOST CITIZENS THE MILITARY HAS BEEN TRAINING FOR MARTIAL LAW FOR SEVERAL DECADES NOW. JONES SHOWS COUNTLESS DOCUMENTS PROVING THIS FACT. YOU'LL SEE THE ACTUAL COMPOUND BEING USED. IT'S TIME THE AMERICAN PEOPLE WAKEUP AND REALIZE AMERICAS NAZI GOVERNMENT HAVE SOLD OUT THE PEOLE TO CHINA. THERE'S CHINESE TROOPS ON BOTH BORDERS NOW READY TO INVADE AMERICA. THE 100 MILLION ILLEGALS IN AMERICA WILL ALSO BE USED IN THIS DEMONIC OVERTHROW. WHILE THE AVERAGE STUPID AMERICA IS FILLING SPORTS ARENAS THE ENTIRE OPERATION IS ALMOST COMPLETE NOW. WHEN THE STOCK MARKET FLIPS IN THE NEAR FUTURE THIS IS WHEN AMERICANS WILL BE TAKEN PRISONER. WAKEUP! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...

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