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Предполагается, что валюта «CBDC» (Си-Би-Ди-Си) должна заменить наличные деньги
Vera Nika
Vera Nika
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25 views • 06/28/2023

Готовьтесь ОТКАЗАТЬСЯ от «CBDC», иначе погибнете!!!

Предполагается, что валюта «CBDC» должна заменить наличные деньги... (В.Катасонов).

В информационное пространство России внедряется англоязычная аббревиатура – «CBDC». Она означает «Central Bank Digital Currency» – «Цифровая валюта центрального банка».

Эта новая аббревиатура стала входить в обиход во второй половине 2010-х годов. Идея «CBDC» зародилась почти одновременно в Швейцарии и Китае. В Швейцарии о «CBDC» стали говорить в «Банке международных расчетов» (БМР), который называют «клубом центральных банков».

В Китае, как выяснилось, уже с середины прошлого десятилетия начались исследования по теме «цифрового юаня» и возможности его эмиссии Народным банком Китая (НБК).

В России термин «CBDC» стал входить в обращение с конца 2020 года, когда Банк России обнародовал документ «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций».

"Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

@Наука/Технологии @История #геноцид #кагал #катасонов #цифровойкошелек #китай #концлагерь #цифровой #cbdc #чипирование #соцрейтинг #цифровойрубль

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