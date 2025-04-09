Parte 3

Hemos caído en una tremenda trampa.

Ante dicho desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?

Invitado:

Santiago Caviglia,

Consultor internacional especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción.

Temas:

Lo que lamentablemente nunca ningún especialista en psicología, sociología, geopolítica, estrategias y procesos de anti corrupción ha dicho:

Debido a nuestra indiferencia, comodidad, inacciones, errores e indebidas acciones del pasado, hemos nutrido y abierto la puerta a esta plandemia: el mayor engaño, estafa y perjuicio que jamás ha sufrido la Humanidad en toda su penosa historia.

Hemos caído en una tremenda trampa nutrida por un proceso de “gallos de riña” (“policías buenos vrs. policías malos” / víctimas vrs. victimarios) y proceso “pendular” (equilibrios de poderes), pues realicemos lo que realicemos, continuaremos siendo funcionales a las agendas globalistas supra nacionales de control, sometimiento, explotación, destrucción y exterminio.

Los gobiernos, autoridades y ejércitos de cada nación del mundo se han alineado ante tales poderes supra nacionales traicionando a los ciudadanos que deben representar y proteger.

Todo esto no es de extrañar, pues ya estamos en el “final de los tiempos”.

Por lo tanto, los líderes y referentes sociales de lucha anti globalista y anti poderes supra nacionales poseen una gran responsabilidad, sin embargo, en términos generales, se ha confirmado que estos no están a la altura de las circunstancias y por ende han demostrado fracasar y que han cometiendo todo tipo de errores los cuales no quieren reconocer ni rectificar ni evitar continuar cometiéndolos.

Ante todo este desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?

Debemos:

. Tomar contundente conciencia de nuestra desoladora e incómoda realidad (debemos aprender a llamar las cosas por su nombre haciéndolo sin distorsión alguna).

. Dejar de elegir los caminos fáciles, cómodos, banales y superficiales y en su reemplazo debemos transitar los caminos correctos por más incómodos y difíciles que puedan resultar ser en un comienzo.

. Dejar de preponderar lo agradable, placentero y oportunistamente conveniente por sobre lo que realmente corresponde, es necesario y es correcto hacer.

. Dejar de capacitarnos en evadir problemas y cuestiones que nos desagraden.

. Dejar de ocultar con distorsiones, mentiras y absurdas justificaciones dicha evasión.

. Dejar de generar y ocultar problemas y errores.

. Comenzar a capacitarnos para así poder realmente actuar con sinceridad y resolver con efectividad todo tipo de problemas.

. Preponderar el incrementar nuestro capacidad de ser responsables, para ello debemos trabajar en pos de dejar de mentir, fingir y manipular, debemos trabajar en pos de superar nuestras limitaciones, carencias, inseguridades y demás miserias personales.

