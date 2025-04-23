BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
TRAILER: Die letzten Rätsel des Steinlachtals...
d-outremer
d-outremer
15 views • 4 months ago

Verpassen Sie nicht die neuesten Spuren und Fundstücke um den Gral und die Templer, und begleiten uns mit den mittelalterlichen Kreuzrittern auf einem wilden Ritt durch alte Geschichte und allerlei Mythen im schönen schwäbischen Steinlachtal... Hier begegnen wir neuen Rätseln & Geheimnissen in und um das Steinlachtal in Schwaben, aber auch neuen Fundstücken und Deutungen für alte Fragen.

Ja, auch der ominöse „Heilige Gral“ hat hier eine Vielzahl von Spuren hinterlassen, gut sichtbar versteckt, doch direkt vor unserer Nase, oder wie der Engländer sagt: „hidden in plain sight“ :-) sogar mit berühmten Gralsautoren wie Wolfram von Eschenbach oder Hartmann von der Aue... wenigstens namentlich :-)

Hier der Link zu den Artikeln und dem Buch: https://nurfuerreiche.jimdofree.com/aktuelles/

oder auch hier: https://archive.org/details/www.zeitreisen-seeland.ch/Buch%20Steinlachtal%20-%20Trilogie/


Lizenzfreie Musik (dankeschön!): 'ring of iron" - wombat noises https://youtu.be/gsoieFGdqOY?si=f86GJwCzcoLVHXCb

Ring Of Iron by WombatNoisesAudio | https://soundcloud.com/user-734462061

Music promoted by https://www.free-stock-music.com

Creative Commons / Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US

Keywords
jerusalembibelgeschichtegeografiepharaotempeltemplermittelaltertuebingengralkreuzritterwolfram von eschenbachaegyptenkoenig salomobelsenkapellesteinlachtalmoessingenoeschingenhartmann von der auekoenig davidmelchisedekschwaebische albflurnamenrosenkreuzer
