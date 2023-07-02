Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 81.Читает Автор. https://youtu.be/08iiaPtRgXY

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Может, когда в чём-то обличают, или обвиняют, лучше признать зачем вообще «оправдываться»?

01:23 — Уныние — это самый большой грех-порок, помогающий Сету-дьяволу одолевать человеков?

02:32 — Может не стоит спорить с теми, кто отрицают Истину?

03:44 — Ты и Твой Супруг Вечности на Земле — это в Реальности Есть Сама Ты?

04:58 — Что Есть Твоим Высшим Таинством?

05:29 — Совесть больше всего способна помочь человеку стать на истинный Путь и идти по нему?

06:46 — Вопрос о состоянии Торжественности в жизни.

08:03 — Почему не получается в достаточной мере как нужно структуировать материю вокруг себя, навести порядок?

09:09 — «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно лишь только нужно», — как эти слова соотносятся сейчас с задачами, решаемыми Твоими учениками, последователями?

09:43 — Насколько можно пренебречь именно протяжённым ночным сном?

11:07 — Будет ли «позор» одним из видов возмездия во время Суда, всем хульникам и помеченным, отвергшим Свет?

11:51 — Почему настоящие «неизправимые атеисты» агрессивно насаждают свои «взгляды»?

12:26 — Может ли быть такое, чтобы некое загрязнение начинало управлять ощущениями человека?

13:06 — Почему некоторые, как только услышат о принудительной чипизации, — сразу начинают отрицать такое предупреждение, говоря: «такого не может быть, всё должно быть лишь добровольно»?

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-81

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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