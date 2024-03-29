i don't eat

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267 views • 03/29/2024

FBI finds remains from many people【記録】

https://www.youtube.com/watch?v=gA75YDVXJqs


マクドナルド：ポテトはビルゲイツ農場産

年間80億食ものハンバーガーに見合った牛肉を揃えることは理論上説明できないとされています。つまり牛肉以外を使用しているのは数字の上でも明らかとされており、食の安全を考える上で注意が必要です。

https://twitter.com/w2skwn3/status/1772388737143771351


フランスのテレビで速報。英国でのスキャンダル。76人の政治家、43人の芸術家、35人のジャーナリストを含む巨大な小児性愛組織が逮捕

https://twitter.com/all_japan_voice/status/1652358554765103107


ハリウッド大物歌手：性的人身売買捜査

https://twitter.com/disclosetv/status/1772366298485297503

https://www.youtube.com/watch?v=xH_K93DW25w

出典：ワシントンポスト

https://twitter.com/MarioNawfal/status/1765098558057861154





オクラホマシティの食肉工場『FBIのロイド・ハリソン氏は、フーズラー記者に、「最悪のことは、人間の肉だけではなく、子供の肉だ」と語った

https://twitter.com/uzzi0323/status/1769232174715384245



このような集いがありました。


もちろん私達、日本からも多数の参加者。彼らは基本的感覚が麻痺している。それはあなたもよく知っている人達


ボヘミアン・グローブ殺人事件（子供の生け贄）の目撃者★アンソニー・J・ヒルダー

https://rumble.com/v1di8kb-83152091.html

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

補足

https://www.nicovideo.jp/watch/sm24308717

https://note.com/giuliani_2022/n/n886637d54e91

Keywords
pedophiliamacadrenochrome
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