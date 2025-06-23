Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 129. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION (Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ) https://bit.ly/3XRvfPj
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 129.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/AqSzf17QkRw
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-129
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Вопрос о древнем мифе, где София, Великая Матерь Мираздания, Была изгнана со Своего Престола.
04:40 — Можно ли сегодня выходить и Читать, или Петь Поэзию Матери Мира на улице?
05:14 — Возможно ли в современное время воплотить алхимический процесс изготовления материального золота из свинца?
06:03 — Будет ли продолжение разсказа Мамина-Загорского, или разсказ уже окончен?
06:47 — Что необходимо знать о покаянии и полном прекращение греха на примере ведических сериалов «Бог Богов Махадэв», «Махакали»?
08:24 — Чем отличается цифровая цивилизация от демонической?
08:59 — Какой цвет имеют Высшие Миры?
10:33 — Может ли действие принести благо Пространству, если применены при этом методы тёмных (агрессия, лесть, ложь и др.)?
11:08 — Вопрос о Картине «ВРАта в РАй».
11:45 — Вопрос о Дуальности.
13:35 — Когда мы называем «любимый», а когда «возлюбленный»? Есть ли какое-нибудь различие?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
